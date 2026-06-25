Несколько фрагментов панорамы "Оборона Севастополя" извлекли из-под завалов

"Мы смогли извлечь несколько фрагментов сюжетных. Сюжетных фрагментов крупных тринадцать. Один средний сюжетный фрагмент панорамы, три крупных фрагмента неба и восемь средних фрагментов неба. Эти фрагменты сейчас законсервированы. Их осматривали реставраторы… Вообще фрагменты в плохом состоянии. Они все сейчас тоже на валах. Мы надеемся передать их в ближайшее время специалистам для того, чтобы возможно было их спасти", - сказала Стрижак.