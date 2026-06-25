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Несколько фрагментов панорамы "Оборона Севастополя" извлекли из-под завалов - РИА Новости, 25.06.2026
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13:20 25.06.2026 (обновлено: 13:32 25.06.2026)
Несколько фрагментов панорамы "Оборона Севастополя" извлекли из-под завалов

Фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" передадут специалистам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько фрагментов панорамы «Оборона Севастополя» извлекли из-под завалов в музее.
  • ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, после чего разгорелся пожар и панорама практически уничтожена.
  • Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и не повреждены.
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Несколько фрагментов панорамы "Оборона Севастополя", пострадавших после пожара из-за удара ВСУ по музею обороны Севастополя, извлекли из-под завалов в музее, их в ближайшее время передадут специалистам, сообщила хранитель музея Анна Стрижак.
"Мы смогли извлечь несколько фрагментов сюжетных. Сюжетных фрагментов крупных тринадцать. Один средний сюжетный фрагмент панорамы, три крупных фрагмента неба и восемь средних фрагментов неба. Эти фрагменты сейчас законсервированы. Их осматривали реставраторы… Вообще фрагменты в плохом состоянии. Они все сейчас тоже на валах. Мы надеемся передать их в ближайшее время специалистам для того, чтобы возможно было их спасти", - сказала Стрижак.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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