Фицо сожалеет о поддержке ЕС продолжения конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сожалеет, что многие страны Европейского союза поддерживают продолжение конфликта на Украине.
- Он заявил, что конфликт на Украине можно решить только за столом переговоров и что необходимо предпринимать больше усилий для его завершения.
- Фицо считает, что военная помощь Киеву только продлевает конфликт.
БРАТИСЛАВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление, что многие страны в Европейском союзе поддерживают продолжение конфликта на Украине, который, как он считает, можно решить только за столом переговоров.
Фицо в четверг принял участие в международной конференции по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026), которая проходит в Гданьске. Словацкий премьер в своем выступлении заявил, что Европейский союз должен поддерживать инициативы, направленные на разрешение конфликта на Украине, поскольку он не имеет военного решения и может быть завершен только за столом переговоров.
"Мне жаль, что довольно много премьеров и стран Европейского союза поддерживают войну, новые и новые деньги идут на Украину… Сегодняшняя конференция опять убедила меня в том, что какого-то исключительного интереса к завершению войны тут нет. Я везде, куда приду, буду повторять: необходимо сесть за стол переговоров и лучше три года вести переговоры, чем дать людям погибать три года", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое он записал по итогам участия в конференции по Украине в Гданьске, видеозапись опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Фицо заявил, что необходимо предпринимать больше усилий, которые приведут к скорейшему завершению конфликта на Украине, а не усиливать военную помощь Киеву, которая только продлевает его.
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