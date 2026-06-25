Фицо сожалеет о поддержке ЕС продолжения конфликта на Украине

"Мне жаль, что довольно много премьеров и стран Европейского союза поддерживают войну, новые и новые деньги идут на Украину… Сегодняшняя конференция опять убедила меня в том, что какого-то исключительного интереса к завершению войны тут нет. Я везде, куда приду, буду повторять: необходимо сесть за стол переговоров и лучше три года вести переговоры, чем дать людям погибать три года", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое он записал по итогам участия в конференции по Украине в Гданьске, видеозапись опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в четверг.