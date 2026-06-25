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В Госдуме рассказали о краже странами Запада российских финансов - РИА Новости, 25.06.2026
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10:52 25.06.2026
В Госдуме рассказали о краже странами Запада российских финансов

Депутат Ивлев: G7, передав Киеву доходы от активов России, украла ее финансы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа G7 в текущем году выдала Украине кредитов на 6,6 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма таких кредитов достигла 45,5 миллиарда долларов.
  • Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал действия G7 воровством и заявил, что они украли российские финансы, наплевав на юридические нормы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Страны группы G7, передав Украине доходы от замороженных активов, фактически украли российские финансы, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в разговоре с РИА Новости.
"Большая семерка" или группа G7 в текущем году выдала кредитов Украине уже на 6,6 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма достигла 45,5 миллиарда, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.
"Воровство. Они фактически украли российские финансы, наплевав на юридические нормы, начиная с римского права", - сказал Ивлев.
При этом депутат подчеркнул, что настанет время, когда "воры и хищники" обязательно будут каяться и возвращать украденное у России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаЛеонид ИвлевЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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