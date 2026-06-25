Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа G7 в текущем году выдала Украине кредитов на 6,6 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма таких кредитов достигла 45,5 миллиарда долларов.
- Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал действия G7 воровством и заявил, что они украли российские финансы, наплевав на юридические нормы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Страны группы G7, передав Украине доходы от замороженных активов, фактически украли российские финансы, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в разговоре с РИА Новости.
"Воровство. Они фактически украли российские финансы, наплевав на юридические нормы, начиная с римского права", - сказал Ивлев.
При этом депутат подчеркнул, что настанет время, когда "воры и хищники" обязательно будут каяться и возвращать украденное у России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.