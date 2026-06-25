Фетисов: в Румынии не имеют права нарушать решение World Gymnastics по РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком World Gymnastics и Европейский гимнастический союз допустили россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
- Мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что на турнире в городе российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что ОКР проинформировал о ситуации МОК.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок во время проведения в румынском городе турнира по художественной гимнастике не имеет права запрещать российскую символику и нарушать решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
Исполком World Gymnastics 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в Клуж-Напоке "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).
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"Мэр румынского города сказал, что он не даст нашим девушкам выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Ну что это такое, кто дал ему на это право? Ну он это решение принял, кто ему скажет "нет", пока не ясно. Может быть, Международная федерация гимнастики сможет повлиять на эту ситуацию", - сказал Фетисов.
Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics.