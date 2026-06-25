Фетисов: в Румынии не имеют права нарушать решение World Gymnastics по РФ

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"Мэр румынского города сказал, что он не даст нашим девушкам выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Ну что это такое, кто дал ему на это право? Ну он это решение принял, кто ему скажет "нет", пока не ясно. Может быть, Международная федерация гимнастики сможет повлиять на эту ситуацию", - сказал Фетисов.