Фетисов высказался о поправках в Олимпийскую хартию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
- Вячеслав Фетисов выразил сомнение в ее эффективности и способности решить проблемы, связанные с правами спортсменов и их участием в ОИ.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что принятая Международным олимпийским комитетом (МОК) поправка в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности движения не совсем ясна по смыслу, но может оказать влияние на позиции западных государств.
В среду в Швейцарии сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"МОК является общественной организацией, и разве он может приказывать государствам, что делать? У нас есть и Организация объединенных наций (ООН), и другие структуры. У МОК достаточно независимости, и мне трудно сказать, насколько эта поправка поменяет ситуацию в мире и что она даст. Но, может быть, она закроет рот всем (антироссийским западным структурам). Но мне кажется, что это не тот документ, который сегодня позволит решить все проблемы в отношении попирания прав спортсменов и всех моментов, связанных с их участием в Олимпийских играх", - сказал Фетисов.
"Когда я работал руководителем отечественного спорта, то понимал, что нам (государственному органу) запрещено вмешиваться в деятельность национальных олимпийских комитетов, не говоря уже об Международном олимпийском комитете. И в документах МОК об этом уже раньше все ведь было написано", - подчеркнул собеседник агентства.