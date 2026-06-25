Фетисов высказался о поправках в Олимпийскую хартию

"МОК является общественной организацией, и разве он может приказывать государствам, что делать? У нас есть и Организация объединенных наций (ООН), и другие структуры. У МОК достаточно независимости, и мне трудно сказать, насколько эта поправка поменяет ситуацию в мире и что она даст. Но, может быть, она закроет рот всем (антироссийским западным структурам). Но мне кажется, что это не тот документ, который сегодня позволит решить все проблемы в отношении попирания прав спортсменов и всех моментов, связанных с их участием в Олимпийских играх", - сказал Фетисов.