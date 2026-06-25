Рейтинг@Mail.ru
Фетисов высказался о поправках в Олимпийскую хартию - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 25.06.2026 (обновлено: 18:45 25.06.2026)
Фетисов высказался о поправках в Олимпийскую хартию

Фетисов: поправка в хартию МОК не очень понятна, но она закроет рот Западу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
  • Вячеслав Фетисов выразил сомнение в ее эффективности и способности решить проблемы, связанные с правами спортсменов и их участием в ОИ.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что принятая Международным олимпийским комитетом (МОК) поправка в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности движения не совсем ясна по смыслу, но может оказать влияние на позиции западных государств.
В среду в Швейцарии сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"МОК является общественной организацией, и разве он может приказывать государствам, что делать? У нас есть и Организация объединенных наций (ООН), и другие структуры. У МОК достаточно независимости, и мне трудно сказать, насколько эта поправка поменяет ситуацию в мире и что она даст. Но, может быть, она закроет рот всем (антироссийским западным структурам). Но мне кажется, что это не тот документ, который сегодня позволит решить все проблемы в отношении попирания прав спортсменов и всех моментов, связанных с их участием в Олимпийских играх", - сказал Фетисов.
"Когда я работал руководителем отечественного спорта, то понимал, что нам (государственному органу) запрещено вмешиваться в деятельность национальных олимпийских комитетов, не говоря уже об Международном олимпийском комитете. И в документах МОК об этом уже раньше все ведь было написано", - подчеркнул собеседник агентства.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Можно матом сказать": Тарасова призвала покончить с баном фигуристов
Вчера, 11:54
 
ШвейцарияВячеслав ФетисовМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФСпортООН
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    J. Kym
    47376
    66664
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    F. Crawley
    66
    20
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Е. Александрова
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    Д. Семенистая
    А. Гасанова
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    А. Чараева
    466
    641
  • Футбол
    Завершен
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Германия
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Япония
    Швеция
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Тунис
    Нидерланды
    0
    2
  • Футбол
    26.06 05:00
    Турция
    США
  • Футбол
    26.06 05:00
    Парагвай
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала