Жители двух областей на Украине остались без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Сумской и Харьковской областей Украины остались без электричества.
- Также отключения есть на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, и аварийно-восстановительные работы уже ведутся.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жители Сумской и Харьковской областей Украины остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые отключения в... Харьковской, Сумской... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.