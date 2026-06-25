Жители двух областей на Украине остались без электричества

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жители Сумской и Харьковской областей Украины остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".

"На утро есть новые отключения в... Харьковской, Сумской... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.