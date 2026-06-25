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Жители двух областей на Украине остались без электричества - РИА Новости, 25.06.2026
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10:58 25.06.2026
Жители двух областей на Украине остались без электричества

Жители Сумской и Харьковской областей остались без электричества

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Сумской и Харьковской областей Украины остались без электричества.
  • Также отключения есть на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, и аварийно-восстановительные работы уже ведутся.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жители Сумской и Харьковской областей Украины остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые отключения в... Харьковской, Сумской... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Также отключения есть на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В компании сообщили о том, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся.
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