Правительство одобрило уточнение расчета НДФЛ при обмене недвижимостью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью.
- Поправки разработаны во исполнение Постановления Конституционного Суда.
- Налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательством, сообщает Минфин РФ.
"На заседании правительства РФ одобрены поправки в Налоговый кодекс, разработанные во исполнение Постановления Конституционного Суда (постановление № 1-П от 15.01.2026 - ред.). Законопроект уточняет порядок расчета налога на доходы физлиц (НДФЛ) при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательством", - говорится в материалах на сайте министерства.
Так, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене, отмечается в материалах.
"Налог нужно уплачивать только в том случае, если в рамках договора мены стоимость полученного имущества превышает стоимость переданного", - говорится в материалах.