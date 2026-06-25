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Правительство одобрило уточнение расчета НДФЛ при обмене недвижимостью - РИА Новости, 25.06.2026
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18:45 25.06.2026
Правительство одобрило уточнение расчета НДФЛ при обмене недвижимостью

Кабмин одобрил поправки, уточняющие расчет НДФЛ при обмене жилья - Минфин

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВ Доме правительства РФ перед началом заседания
В Доме правительства РФ перед началом заседания - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью.
  • Поправки разработаны во исполнение Постановления Конституционного Суда.
  • Налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательством, сообщает Минфин РФ.
"На заседании правительства РФ одобрены поправки в Налоговый кодекс, разработанные во исполнение Постановления Конституционного Суда (постановление № 1-П от 15.01.2026 - ред.). Законопроект уточняет порядок расчета налога на доходы физлиц (НДФЛ) при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательством", - говорится в материалах на сайте министерства.
Так, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене, отмечается в материалах.
"Налог нужно уплачивать только в том случае, если в рамках договора мены стоимость полученного имущества превышает стоимость переданного", - говорится в материалах.
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