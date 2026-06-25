Правительство одобрило уточнение расчета НДФЛ при обмене недвижимостью

В Доме правительства РФ перед началом заседания. Архивное фото

В Доме правительства РФ перед началом заседания

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью.

Поправки разработаны во исполнение Постановления Конституционного Суда.

Налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательством, сообщает Минфин РФ.

"На заседании правительства РФ одобрены поправки в Налоговый кодекс, разработанные во исполнение Постановления Конституционного Суда (постановление № 1-П от 15.01.2026 - ред.). Законопроект уточняет порядок расчета налога на доходы физлиц (НДФЛ) при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательством", - говорится в материалах на сайте министерства.

Так, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене, отмечается в материалах.