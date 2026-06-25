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В Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы для МСП - РИА Новости, 25.06.2026
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Твой бизнес
 
18:07 25.06.2026
В Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы для МСП

Участники губернаторской программы для МСП получили сертификаты в Алтайском крае

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяВ Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы подготовки профессиональных кадров для сферы МСП
В Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы подготовки профессиональных кадров для сферы МСП - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
В Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы подготовки профессиональных кадров для сферы МСП
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба правительства региона.
Она реализуется по поручению губернатора края Виктора Томенко при поддержке правительства региона с 2009 года.
Так, руководители и ведущие специалисты предприятий завершили обучение по курсу "Управление бизнесом в условиях экономической нестабильности". Участники изучили актуальные налоговые изменения, узнали, как эффективно интегрировать ИИ в повседневную работу, освоили инструменты цифрового маркетинга и другие темы.
"18 лет назад мы выдвинули инициативу разработать региональную программу подготовки руководителей предприятий малого бизнеса. И не могли себе представить, что эта инициатива проживет так долго и будет столь востребована. Мы прежде всего решали задачу сделать образование, повышение квалификации и переподготовку более доступной для предпринимателей малого бизнеса", - отметил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Евгений Дешевых, его слова приводит пресс-служба.
Губернаторская программа подготовки кадров для сферы МСП соответствует целям и задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
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