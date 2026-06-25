В Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы для МСП

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Алтайском крае вручили сертификаты 90 выпускникам программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба правительства региона.

Она реализуется по поручению губернатора края Виктора Томенко при поддержке правительства региона с 2009 года.

Так, руководители и ведущие специалисты предприятий завершили обучение по курсу "Управление бизнесом в условиях экономической нестабильности". Участники изучили актуальные налоговые изменения, узнали, как эффективно интегрировать ИИ в повседневную работу, освоили инструменты цифрового маркетинга и другие темы.

"18 лет назад мы выдвинули инициативу разработать региональную программу подготовки руководителей предприятий малого бизнеса. И не могли себе представить, что эта инициатива проживет так долго и будет столь востребована. Мы прежде всего решали задачу сделать образование, повышение квалификации и переподготовку более доступной для предпринимателей малого бизнеса", - отметил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Евгений Дешевых, его слова приводит пресс-служба.