Краткий пересказ от РИА ИИ Во Франции выявлен первый случай заболевания лихорадкой Эбола у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго.

Итальянский эксперт-вирусолог Фабрицио Прельяско заявил, что подтвержденный случай заболевания во Франции не должен вызывать тревоги, так как риск распространения вируса в Европе остается низким.

Вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями больных, европейские системы здравоохранения имеют протоколы для раннего выявления и изоляции больных.

РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Вероятность распространения вируса лихорадки Эбола в Европе остается низкой, подтвержденный случай заболевания во Франции не должен вызывать тревоги, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско (Fabrizio Pregliasco).

Министерство здравоохранения Франции выявило Эболу у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго (ДРК), это стало первым случаем заболевания в стране, сообщила в среду газета Parisien со ссылкой на ведомство.

"Подтвержденный случай заболевания во Франции подчеркивает необходимость сохранения высокого уровня эпидемиологического надзора, но не должен вызывать тревоги", - заявил собеседник агентства.

По его словам, вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями больных, а не воздушно-капельным путем, как респираторные вирусы.

"Европейские системы здравоохранения разработали протоколы для раннего выявления, изоляции больных и отслеживания контактов. Эти инструменты уже доказали свою эффективность во время предыдущих крупных вспышек", - сообщил Прельяско.