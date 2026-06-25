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Итальянский врач оценил вероятность распространения вируса Эболы в Европе - РИА Новости, 25.06.2026
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05:21 25.06.2026
Итальянский врач оценил вероятность распространения вируса Эболы в Европе

Вирусолог Прельяско: вероятность распространения Эболы в Европе остается низкой

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции выявлен первый случай заболевания лихорадкой Эбола у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго.
  • Итальянский эксперт-вирусолог Фабрицио Прельяско заявил, что подтвержденный случай заболевания во Франции не должен вызывать тревоги, так как риск распространения вируса в Европе остается низким.
  • Вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями больных, европейские системы здравоохранения имеют протоколы для раннего выявления и изоляции больных.
РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Вероятность распространения вируса лихорадки Эбола в Европе остается низкой, подтвержденный случай заболевания во Франции не должен вызывать тревоги, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско (Fabrizio Pregliasco).
Министерство здравоохранения Франции выявило Эболу у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго (ДРК), это стало первым случаем заболевания в стране, сообщила в среду газета Parisien со ссылкой на ведомство.
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"Подтвержденный случай заболевания во Франции подчеркивает необходимость сохранения высокого уровня эпидемиологического надзора, но не должен вызывать тревоги", - заявил собеседник агентства.
По его словам, вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями больных, а не воздушно-капельным путем, как респираторные вирусы.
"Европейские системы здравоохранения разработали протоколы для раннего выявления, изоляции больных и отслеживания контактов. Эти инструменты уже доказали свою эффективность во время предыдущих крупных вспышек", - сообщил Прельяско.
"Таким образом, риск для населения Европы в целом остается очень низким, в то время как важное значение имеет продолжение поддержки усилий по сдерживанию вспышки в затронутых странах, поскольку контроль над эпидемией в ее источнике является наиболее эффективной мерой для снижения риска международного распространения", - заключил итальянский врач.
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