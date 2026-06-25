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Дюков оценил допуск юниорской сборной России по футболу к чемпионату мира - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
17:00 25.06.2026 (обновлено: 17:17 25.06.2026)
Дюков оценил допуск юниорской сборной России по футболу к чемпионату мира

Дюков: расцениваем допуск юниоров до ЧМ как важный шаг на пути к возвращению

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Дюков
Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года.
  • Чемпионат мира пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
  • Президент РФС Александр Дюков заявил, что РФС расценивает допуск юношеской сборной России до 15 лет к участию в чемпионате мира как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) расценивает допуск юношеской сборной России до 15 лет к участию в чемпионате мира как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных, заявил президент РФС Александр Дюков.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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17 июня, 17:22
"Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие. Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях", - приводит слова Дюкова Telegram-канал РФС.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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ФутболСпортАзербайджанРоссияУкраинаАлександр ДюковМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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