Дюков оценил допуск юниорской сборной России по футболу к чемпионату мира

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) расценивает допуск юношеской сборной России до 15 лет к участию в чемпионате мира как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных, заявил президент РФС Александр Дюков.

"Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие. Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях", - приводит слова Дюкова Telegram-канал РФС.