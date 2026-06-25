Дюков оценил допуск юниорской сборной России по футболу к чемпионату мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года.
- Чемпионат мира пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
- Президент РФС Александр Дюков заявил, что РФС расценивает допуск юношеской сборной России до 15 лет к участию в чемпионате мира как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) расценивает допуск юношеской сборной России до 15 лет к участию в чемпионате мира как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных, заявил президент РФС Александр Дюков.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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"Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие. Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях", - приводит слова Дюкова Telegram-канал РФС.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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