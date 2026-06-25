В Ростовской области трое выпускников набрали 300 баллов по трем ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое выпускников из Ростовской области набрали 300 баллов по итогам трех ЕГЭ.
- Губернатор Юрий Слюсарь отметил высокий уровень подготовки выпускников по естественным и точным наукам, а также рост числа стобалльников по физике и повышение среднего балла по физике и обществознанию.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Трое выпускников из Ростовской области набрали 300 баллов по итогам трех ЕГЭ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Горжусь донскими выпускниками - по итогам трех ЕГЭ трое получили по 300 баллов", - написал он в Telegram-канале.
Он уточнил, что высший балл по трем предметам набрали Федор Казьмин, Матвей Соловьев и Амир Хузиев.
"У выпускников Ростовской области хороший уровень подготовки по естественным и точным наукам. В этом году значительно выросло число стобалльников по физике, также вырос средний балл по физике и обществознанию", - добавил губернатор.
По его мнению, ребята наверняка выберут инженерные, технические или ИТ-специальности, востребованные предприятиями, которые внедряют инновационные технологии.
Всего в Ростовской области ЕГЭ сдают 16,5 тысячи выпускников.
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