ПВО за сутки уничтожила 22 БПЛА ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 22 вражеских БПЛА над территорией ДНР за прошедшие сутки.
- Уничтожение дронов произошло силами ПВО и сводных мобильных огневых групп.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 22 вражеских БПЛА над территорией ДНР за прошедшие сутки, сообщили в штабе обороны республики.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 22 дрона противника", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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