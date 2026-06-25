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Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией нет, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2026
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00:19 25.06.2026 (обновлено: 00:34 25.06.2026)
Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией нет, заявили в МИД

МИД: сигналов готовности Запада к разговорам с Россией о безопасности нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на тему безопасности нет, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Мы слышали только то, что говорилось фактически в мегафон через СМИ. Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы", - заявил он "Известиям".
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Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и ФРГ, сделанные в Лондоне в начале июня, ни ультимативную риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас нельзя воспринимать как позитивные сигналы к разговору.
В июне этого года президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в интервью РИА Новости, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
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