Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией нет, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на тему безопасности нет, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Мы слышали только то, что говорилось фактически в мегафон через СМИ. Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы", - заявил он "Известиям"

Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции , Великобритании и ФРГ, сделанные в Лондоне в начале июня, ни ультимативную риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас нельзя воспринимать как позитивные сигналы к разговору.

В июне этого года президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в интервью РИА Новости, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них.