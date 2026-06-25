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Спасенное в Севастополе полотно диорамы передадут реставраторам - РИА Новости, 25.06.2026
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13:50 25.06.2026
Спасенное в Севастополе полотно диорамы передадут реставраторам

Полотно диорамы подземно-минной войны в Севастополе передадут реставраторам

© РИА НовостиПолотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя"
Полотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Полотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полотно диорамы "Подземно-минная война в Севастополе" уцелело на пожаре в музее обороны Севастополя после атаки БПЛА.
  • Размер полотна составляет 2,6 на 10 метров, оно экспонировалось в зале панорамы "Оборона Севастополя".
  • Главный хранитель музея Анна Стрижак сообщила, что диораму передадут реставраторам для осмотра и решения о возможности дальнейшего экспонирования.
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Полотно диорамы подземно-минной войны, спасенное после пожара в музее обороны Севастополя из-за атаки БПЛА, передадут реставраторам, сообщила журналистам главный хранитель музея Анна Стрижак.
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Полотно "Подземно-минная война в Севастополя" чудом уцелело на пожаре в музее обороны Севастополя, ранее сообщала журналистам заведующий отделом "Крымская война 1853-1856 гг" музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская. Диорама появилась в 1958 году и экспонировалась как отдельное произведение в экспозиционном зале панорамы "Оборона Севастополя". Ее размер составляет 2,6 на 10 метров.
"Предварительно реставраторы осмотрели, чтобы не было осыпей красочного слоя, прорывов, других утрат, ожогов, утрат грунта… Диораму будут осматривать специалисты. Мы надеемся передать реставраторам, которые смогут посмотреть сохранность внимательно", - сказала журналистам Стрижак.
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Она отметила, что сохранность полотна, после того как они его обнаружили, порадовала сотрудников музея.
"Мы надеемся, что реставраторы посмотрят, возможно ли точно в таком же виде, как диорама, экспонировать этот фрагмент. Ну и дальше примут решение", - добавила Стрижак.
Десятого июня ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
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