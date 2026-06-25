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Полотно диорамы подземно-минной войны уцелело после пожара в Севастополе - РИА Новости, 25.06.2026
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13:07 25.06.2026 (обновлено: 13:25 25.06.2026)
Полотно диорамы подземно-минной войны уцелело после пожара в Севастополе

Полотно диорамы подземно-минной войны уцелело после пожара в музее в Севастополе

© РИА НовостиПолотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя"
Полотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Полотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полотно диорамы подземно-минной войны уцелело после пожара в музее обороны Севастополя, атакованном ВСУ.
  • По словам Екатерины Малиновской, заведующей отделом музея, сохранность диорамы значительно лучше, чем фрагментов картины «Оборона Севастополя».
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Полотно диорамы подземно-минной войны чудом уцелело после пожара в музее обороны Севастополя, атакованном ВСУ, его нашли под завалами, сообщила журналистам заведующая отделом "Крымская война 1853-1856 гг" музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская.
Диорама "Подземно-минная война в Севастополя" появилась в 1958 году и экспонировалась как отдельное произведение в экспозиционном зале панорамы "Оборона Севастополя". Ее размер составляет 2,6 на 10 метров.
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"Первично визуальный осмотр свидетельствует о том, что в сравнении с именно фрагментами самой картины "Оборона Севастополя" сохранность диорамы значительно лучше. Ей чудом удалось уцелеть", - сказала Малиновская.
Она добавила, что полотно было обнаружено в ходе разбора завалов рухнувшего предметного плана во время пожара.
"Поэтому не сразу мы могли иметь такое счастье увидеть сохранившуюся живопись этого отдельно существующего от панорамы, но не менее значимого для города живописного произведения", - пояснила Малиновская.
По ее словам, диорама посвящена событиям первой героической обороны Севастополя, а именно ведению подземно-минной войны, в том числе на 4-м бастионе оборонительной линии Севастополя, где подземно-минные работы велись наиболее активно с декабря 1854 года.
Десятого июня ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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