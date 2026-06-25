Диетолог рассказала, что помогает не переедать

Краткий пересказ от РИА ИИ Перекус в небольшой емкости помогает контролировать количество съеденного, рассказала диетолог Татьяна Файзуллина.

Жестяные баночки из-под леденцов не всегда подходят для повторного использования, отметила диетолог, она рекомендует выбирать тары с пищевым покрытием или класть в них сухие продукты.

При разумном подходе перекус в небольшой емкости — удобный и полезный инструмент контроля питания, заключила диетолог.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Подготовленный заранее перекус в небольшой емкости позволяет контролировать количество съеденного, рассказала диетолог Татьяна Файзуллина.

"Идея snack tin мне скорее симпатична: маленькая коробочка автоматически работает как контроль порций, а это половина успеха в здоровом питании", — сказала Файзуллина РИАМО

По словам эксперта, у такого подхода есть нюансы безопасности. Жестяные баночки из-под леденцов не всегда предназначены для повторного использования: внутреннее покрытие может стираться, а металл — контактировать с влажными или кислыми продуктами, отметила диетолог.

"Лучше выбирать тары с пищевым покрытием или класть туда сухие продукты, а ягоды — в отдельный силиконовый вкладыш. Важно мыть коробочку, не хранить скоропортящееся часами в тепле и следить за свежестью", — добавила Файзуллина.