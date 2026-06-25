Диетолог рассказала, что помогает не переедать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перекус в небольшой емкости помогает контролировать количество съеденного, рассказала диетолог Татьяна Файзуллина.
- Жестяные баночки из-под леденцов не всегда подходят для повторного использования, отметила диетолог, она рекомендует выбирать тары с пищевым покрытием или класть в них сухие продукты.
- При разумном подходе перекус в небольшой емкости — удобный и полезный инструмент контроля питания, заключила диетолог.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Подготовленный заранее перекус в небольшой емкости позволяет контролировать количество съеденного, рассказала диетолог Татьяна Файзуллина.
"Идея snack tin мне скорее симпатична: маленькая коробочка автоматически работает как контроль порций, а это половина успеха в здоровом питании", — сказала Файзуллина РИАМО.
По словам эксперта, у такого подхода есть нюансы безопасности. Жестяные баночки из-под леденцов не всегда предназначены для повторного использования: внутреннее покрытие может стираться, а металл — контактировать с влажными или кислыми продуктами, отметила диетолог.
"Лучше выбирать тары с пищевым покрытием или класть туда сухие продукты, а ягоды — в отдельный силиконовый вкладыш. Важно мыть коробочку, не хранить скоропортящееся часами в тепле и следить за свежестью", — добавила Файзуллина.
Также она предупредила, что не стоит превращать "здоровый" перекус в коробку конфет: орехи калорийны, а сладости остаются сладостями. При разумном подходе это удобный и полезный инструмент контроля питания, заключила диетолог.
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