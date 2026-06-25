Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Уланово Сумской области ликвидировали десятки солдат 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала".
- По данным силовиков, это подразделение известно зверствами.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали в Сумской области десятки боевиков украинского подразделения "Скала", известного зверствами, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
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"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Уланово были уничтожены десятки штурмовиков 425-го ОШП "Скала", — сказал собеседник агентства.
По данным силовиков, это подразделение принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Оно известно безразличием к личному составу, издевательствами и мясными штурмами.
При этом мобилизованные украинцы гибнут еще во время прохождения базовой подготовки "Скалы" в тыловых районах. Как поясняли источники РИА Новости, их избивают до смерти инструкторы.
Накануне Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку по подозрениям в применении насилия и превышении служебных полномочий в этом полке.
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