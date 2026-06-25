"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Уланово были уничтожены десятки штурмовиков 425-го ОШП "Скала", — сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, это подразделение принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Оно известно безразличием к личному составу, издевательствами и мясными штурмами.