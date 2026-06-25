"Вопиющее нарушение": Дегтярев ответил на заявление мэра Клуж-Напоки

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком World Gymnastics и Европейский гимнастический союз приняли решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

Мэр румынского города Клуж-Напока заявил, что на турнире российский гимн исполняться не будет и российский флаг использоваться не будет.

Олимпийский комитет России обратился в Национальный олимпийский комитет Румынии и проинформировал МОК о нарушении принципа политической нейтральности спорта.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал Международный олимпийский комитет (МОК) о заявлениях мэра румынского города Клуж-Напока Эмиля Бока, по словам которого российские спортсменки не смогут выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в Клуж-Напоке "российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны".

"Заявления представителей властей румынского города Клуж-Напока о готовности воспрепятствовать выступлению российских спортсменок на Кубке вызова под национальным флагом являются вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта. В связи с возникшей ситуацией Федерация гимнастики России уже обратилась в World Gymnastics, а Олимпийский комитет России - в Национальный олимпийский комитет Румынии с требованием о необходимости неукоснительного соблюдения решения исполкома World Gymnastics об отмене всех ограничений в отношении российских спортсменов и устранения любых препятствий для участия российских спортсменок под государственным флагом во время Кубка Мирового вызова в Клуж-Напоке. Кроме того, Олимпийский комитет России незамедлительно проинформировал МОК о данном инциденте", - заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба ведомства.

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics.