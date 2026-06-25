Землетрясения в Венесуэле произошли необычно быстро, отметил ученый

По словам Аллена, вероятно, что первое землетрясение вызвало разрыв одного сегмента разлома и передало напряжение на другой разлом, что могло вызвать второе землетрясение.

Кроме того, эксперт по сейсмологии из Австралийского института сейсмологических исследований Адам Паскаль рассказал CNN, что второе из землетрясений, произошедшее через 40 секунд после первого, было вдвое сильнее предшествующего.