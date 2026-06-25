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Землетрясения в Венесуэле произошли необычно быстро, отметил ученый - РИА Новости, 25.06.2026
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16:00 25.06.2026 (обновлено: 16:06 25.06.2026)
Землетрясения в Венесуэле произошли необычно быстро, отметил ученый

CNN: землетрясения в Венесуэле произошли необычно быстро друг за другом

© REUTERS / Gaby OraaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли два мощных землетрясения с промежутком в 40 секунд.
  • Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго — 7,5; после этого было зафиксировано еще 30 подземных толчков.
  • По меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения; разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временной промежуток между двумя мощными землетрясениями, которые сотрясли Венесуэлу в среду, был необычно коротким, сообщает телеканал CNN со ссылкой на профессора наук о земле в Даремском университете Марка Аллена.
"Два землетрясения, произошедшие в Венесуэле в среду, были "необычны из-за того, что произошли так близко друг к другу по времени", учитывая их масштаб", - говорится в сообщении телеканала.
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По словам Аллена, вероятно, что первое землетрясение вызвало разрыв одного сегмента разлома и передало напряжение на другой разлом, что могло вызвать второе землетрясение.
Кроме того, эксперт по сейсмологии из Австралийского института сейсмологических исследований Адам Паскаль рассказал CNN, что второе из землетрясений, произошедшее через 40 секунд после первого, было вдвое сильнее предшествующего.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения в результате мощного землетрясения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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