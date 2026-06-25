СМИ: Британия хочет продать нефть с захваченного танкера в пользу Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos.

Средства от продажи нефти могут быть направлены на поддержку Украины или использованы для закупки военного оборудования.

Нефть оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов, после продажи танкер будет отпущен после завершения расследования о нарушении санкций.

ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины, сообщает газета Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Британия 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна . Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера Smyrtos нет.

"Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине", - пишет издание.

Отмечается, что британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи. Сто тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оцениваются примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов (46 миллионов долларов).

Как сообщается, средства могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны.

По информации источников газеты, после продажи нефти и завершения расследования о нарушении санкций танкер будет отпущен. Ранее Великобритания задержала гражданина Индии на борту захваченного танкера Smyrtos по подозрению в нарушении санкций.