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Бразилия разгромила шотландцев и с первого места вышла в 1/16 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
03:18 25.06.2026 (обновлено: 03:28 25.06.2026)
Бразилия разгромила шотландцев и с первого места вышла в 1/16 финала ЧМ

Сборная Бразилии победила шотландцев и с первого места вышла в 1/16 финала ЧМ

© REUTERS / Marco BelloВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Marco Bello
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира, у которых дублем отметился Винисиус Жуниор (7-я минута, 45+3), а еще один мяч забил Матеус Кунья (60).
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Шотландия
0 : 3
Бразилия
07‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Райан Роша)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Бруно Гимарайнш)
60‎’‎ • Матеус Кунья
(Бруно Гимарайнш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Винисиус с четырьмя голами является лучшим бомбардиром команды на турнире. В стартовом составе сборной Бразилии в третьем матче подряд вышел защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. Одноклубник Дугласа Сантоса полузащитник Луис Энрике остался на скамейке запасных. Первый матч на турнире провел восстановившийся от травмы Неймар. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов) появился на поле на 76-й минуте.
Бразильцы набрали 7 очков и с первого места в своей группе вышли в 1/16 финала турнира. Шотландцы с 3 очками расположились на третьей строчке квартета. Сыграют ли они в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Неймар - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Бразилию рано хоронили. Неймар и Анчелотти уверенно выиграли группу на ЧМ
03:17
 
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