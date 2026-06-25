Бразилия разгромила шотландцев и с первого места вышла в 1/16 финала ЧМ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира, у которых дублем отметился Винисиус Жуниор (7-я минута, 45+3), а еще один мяч забил Матеус Кунья (60).

Винисиус с четырьмя голами является лучшим бомбардиром команды на турнире. В стартовом составе сборной Бразилии в третьем матче подряд вышел защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. Одноклубник Дугласа Сантоса полузащитник Луис Энрике остался на скамейке запасных. Первый матч на турнире провел восстановившийся от травмы Неймар. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов) появился на поле на 76-й минуте.

Бразильцы набрали 7 очков и с первого места в своей группе вышли в 1/16 финала турнира. Шотландцы с 3 очками расположились на третьей строчке квартета. Сыграют ли они в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.