Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий штурмового полка ВСУ "Скала" в марте 2025 года расстрелял автомобиль британского телеканала Sky News.

Инцидент произошел в районе Доброполья в ДНР, при этом женщина-водитель не пострадала, так как автомобиль был бронированным.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Военнослужащий штурмового полка ВСУ "Скала" в 2025 году расстрелял автомобиль британского телеканала Sky News, корреспонденты которого приехали снимать фронтовой сюжет, сообщил украинский журналист и продюсер этого телеканала Азад Сафаров.

По его словам, инцидент произошел в районе Доброполья ДНР в марте 2025 года.

Как рассказал Сафаров на своей странице в соцсети Facebook*, съемочная группа приехала на место на двух автомобилях, один из которых вместе с женщиной-водителем и пресс-офицером оставили на командно-наблюдательном пункте полка "Скала". По словам Сафарова, с пресс-офицером договорились, что машину спрячут, а женщине разрешат находиться в штабе, в укрытии.

Позже выяснилось, написал Сафаров, что в командно-наблюдательный пункт ее так и не пригласили, сказав сидеть в машине. "К женщине-водителю кто-то подошел и в упор расстрелял автомобиль со стороны водительского места… На машине мы насчитали 12 пулевых отверстий. Двенадцать. Нам очень повезло, что автомобиль был бронированным. Да, это была съемка с 425-м полком "Скала", - написал журналист, добавив, что женщина в результате инцидента не пострадала.

По словам журналиста, другой военный начал собирать гильзы и сказал женщине-водителю, чтобы она уезжала. Сафаров утверждает, что командир штурмового полка "Скала", подполковник, обещал разобраться с инцидентом, но спустя год журналисты не получили никакого ответа.

"Я молчал больше года, потому что думал, что это единичный случай… Сейчас, читая о "Скале", я понимаю, что молчать больше нет смысла. Это ужас", - написал Сафаров.

Государственное бюро расследований Украины сообщило в среду о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ "Скала".

В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В Силовых структурах РФ отметили, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами.