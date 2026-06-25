В Москве выбрали лучших пожарных

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лучших пожарных определили в Москве в рамках городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что участники конкурса продемонстрировали знания, умения и навыки в области пожаротушения, причем все испытания были максимально приближены к реальным условиям работы.

"Вначале конкурсанты сдали тест на знание теории, затем прошли испытания на физическую подготовку - выполнили челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 тысячи метров. Кроме того, участники соревнований преодолели специальную дистанцию, которая включала вскрытие металлической двери и эвакуацию условного пострадавшего из труднодоступного места", - добавил он.