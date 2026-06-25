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В Москве выбрали лучших пожарных - РИА Новости, 25.06.2026
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В Москве выбрали лучших пожарных

Бирюков: в Москве выбрали лучших пожарных

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве определили лучших пожарных в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».
  • Участники конкурса продемонстрировали свои знания, умения и навыки в области пожаротушения, пройдя испытания, максимально приближенные к реальным условиям работы.
  • Первое место занял Александр Чиботарь из пожарно-спасательного отряда №214, второе место — Даниил Григорьев из отряда №204, третье место — Сергей Алуев из отряда №212.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лучших пожарных определили в Москве в рамках городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московские мастера" - ежегодный городской конкурс для тех, кто каждый день делает столицу лучше. Спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медработники и представители других важных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. В этом году в финал вышли 20 пожарных", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что участники конкурса продемонстрировали знания, умения и навыки в области пожаротушения, причем все испытания были максимально приближены к реальным условиям работы.
"Вначале конкурсанты сдали тест на знание теории, затем прошли испытания на физическую подготовку - выполнили челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 тысячи метров. Кроме того, участники соревнований преодолели специальную дистанцию, которая включала вскрытие металлической двери и эвакуацию условного пострадавшего из труднодоступного места", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по итогам конкурса лучшим пожарным Москвы стал сотрудник пожарно-спасательного отряда №214 Александр Чиботарь, второе место занял пожарный пожарно-спасательного отряда №204 Даниил Григорьев и бронзу завоевал специалист пожарно-спасательного отряда №212 Сергей Алуев.
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