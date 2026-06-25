Левый берег Киева остался без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Левый берег Киева был обесточен.
- Мера по отключению электроэнергии введена для сохранения энергосистемы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Левый берег Киева был обесточен для сохранения энергосистемы, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Левый берег Киева: ... применены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В ДТЭК подчеркнули, что эта мера вводится для сохранения энергосистемы. Подробности не приводятся.