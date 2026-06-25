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Левый берег Киева остался без электричества - РИА Новости, 25.06.2026
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10:49 25.06.2026
Левый берег Киева остался без электричества

ДТЭК: левый берег Киева обесточили для сохранения энергосистемы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Левый берег Киева был обесточен.
  • Мера по отключению электроэнергии введена для сохранения энергосистемы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Левый берег Киева был обесточен для сохранения энергосистемы, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Левый берег Киева: ... применены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В ДТЭК подчеркнули, что эта мера вводится для сохранения энергосистемы. Подробности не приводятся.
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