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Врача "Ростова" внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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14:36 25.06.2026 (обновлено: 15:09 25.06.2026)
Врача "Ростова" внесли в базу "Миротворца"

Спортивного врача "Ростова" Беляевского внесли в базу сайта "Миротворец"

© Фото : Пресс-служба ФК "Ростов"Логотип ФК "Ростов"
Логотип ФК Ростов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ростов"
Логотип ФК "Ростов"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спортивный врач футбольного клуба "Ростов", врач-травматолог-реабилитолог с опытом хирургической работы Валентин Беляевский был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Беляевского были опубликованы на сайте в четверг. "Миротворец" обвиняет его в поддержке РФ, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он ездил работать в качестве медицинского специалиста в ДНР и ЛНР.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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