Врача "Ростова" внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спортивный врач футбольного клуба "Ростов", врач-травматолог-реабилитолог с опытом хирургической работы Валентин Беляевский был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Восемь детских врачей ДНР попали в базу "Миротворца"
24 мая, 11:58