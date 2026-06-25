Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти жительницы Крыма.
- В обращении указано, что женщине не оказали экстренную помощь в больнице, несмотря на ее тяжелое состояние, и на следующий день она скончалась.
- Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате СК России.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти жительницы Крыма, которой, согласно поступившему обращению, не оказали экстренную помощь, сообщает информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что обращение поступило в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте". В нем указывается, что в феврале жительницу Крыма госпитализировали в инфекционное отделение больницы с жалобами на самочувствие. После обследований, несмотря на тяжелое состояние девушки, врачи, как утверждается, не перевели ее в реанимацию и не предприняли экстренных мер по оказанию помощи. На следующий день пациентка скончалась. Отмечается, что к ответственности до сих пор никто не привлечен.
"В главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате СК России.
В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина
4 января, 22:10