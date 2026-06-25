Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице

"В главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов", - говорится в сообщении.