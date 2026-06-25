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Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице - РИА Новости, 25.06.2026
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22:57 25.06.2026
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице

СК: Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти жительницы Крыма.
  • В обращении указано, что женщине не оказали экстренную помощь в больнице, несмотря на ее тяжелое состояние, и на следующий день она скончалась.
  • Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате СК России.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти жительницы Крыма, которой, согласно поступившему обращению, не оказали экстренную помощь, сообщает информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что обращение поступило в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте". В нем указывается, что в феврале жительницу Крыма госпитализировали в инфекционное отделение больницы с жалобами на самочувствие. После обследований, несмотря на тяжелое состояние девушки, врачи, как утверждается, не перевели ее в реанимацию и не предприняли экстренных мер по оказанию помощи. На следующий день пациентка скончалась. Отмечается, что к ответственности до сих пор никто не привлечен.
"В главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате СК России.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСевастопольАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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