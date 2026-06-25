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Кущенко: в России много баскетбольных талантов, их надо развивать - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Баскетбол
 
09:44 25.06.2026
Кущенко: в России много баскетбольных талантов, их надо развивать

Кущенко: в России много баскетбольных талантов, их надо развивать в академиях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко
Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что в России много талантливых молодых баскетболистов, которых следует развивать в мировых академиях.
  • Защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА под общим 56-м номером, права на игрока получил «Даллас Маверикс».
  • Кущенко поддерживает развитие молодых российских игроков в мировых академиях, считая, что это поможет им достичь высокого уровня баскетбола.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что в России много талантливых молодых баскетболистов, которых следует развивать в мировых академиях.
В среду защитник краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Всеволод Ищенко был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. Права на игрока получил "Даллас Маверикс".
Всеволод Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Даллас" получил права на выбранного на драфте НБА россиянина Ищенко
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"Поддерживаю, что сегодня молодые российские игроки развиваются в мировых академиях баскетбола. Потому что резервы здесь у нас развиваются не так ярко. Там все-таки мировой рынок, где тебе надо потолкаться руками, много трудиться. Есть игроки в клубе "Реал-2", которые уехали из Единой лиги ВТБ, в том числе Егор Амосов. В НБА пока только Егор Демин и теперь Всеволод Ищенко. Тем не менее в России много талантов, и их надо развивать в том числе в мировых академиях, как это делает весь мир. И если у них не получится там, то обратно они заедут уже с высоким уровнем баскетбола", - сказал Кущенко.
Ищенко 21 год. С 2024 года он выступает за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 передачи. Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.
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БаскетболСпортРоссияЕгор ДеминСергей КущенкоНБАЕдиная лига ВТБ
 
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