Кущенко: в России много баскетбольных талантов, их надо развивать

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что в России много талантливых молодых баскетболистов, которых следует развивать в мировых академиях.

В среду защитник краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Всеволод Ищенко был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. Права на игрока получил "Даллас Маверикс".

Ищенко 21 год. С 2024 года он выступает за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 передачи. Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.