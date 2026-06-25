"Чикаго" выбрал российского защитника Ищенко под 56-м номером на драфте НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский защитник Всеволод Ищенко был выбран «Чикаго Буллз» во втором раунде драфта НБА под общим 56-м номером.
- Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ и в завершившемся сезоне в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 ассиста.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Чикаго Буллз" выбрал российского защитника Всеволода Ищенко во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Игрок краснодарского "Локомотива-Кубани" был выбран под общим 56-м номером.
Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ. В завершившемся сезоне 21-летний защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 ассиста.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.