В Венесуэле сохраняется риск новых сильных подземных толчков, заявили в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зафиксировано еще 30 подземных толчков.
- Помощник координатора программы геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт сообщил, что повторные подземные толчки могут вызвать новые мощные колебания почвы и дополнительный ущерб.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Повторные подземные толчки в Венесуэле могут оказаться достаточно сильными, чтобы вызвать новые мощные колебания почвы и дополнительный ущерб, сообщил РИА Новости помощник координатора программы геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
"Некоторые из них (афтершоков – ред.), вероятно, окажутся достаточно сильными, чтобы вызвать мощные колебания почвы и дополнительный ущерб", — написал Барнхарт в ответе на запрос РИА Новости.