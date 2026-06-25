Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле сохраняется риск новых сильных подземных толчков, заявили в США - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 25.06.2026
В Венесуэле сохраняется риск новых сильных подземных толчков, заявили в США

Барнхарт: в Венесуэле сохраняется риск новых сильных подземных толчков

© AP Photo / Ariana CubillosПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Последствия землетрясения в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зафиксировано еще 30 подземных толчков.
  • Помощник координатора программы геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт сообщил, что повторные подземные толчки могут вызвать новые мощные колебания почвы и дополнительный ущерб.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Повторные подземные толчки в Венесуэле могут оказаться достаточно сильными, чтобы вызвать новые мощные колебания почвы и дополнительный ущерб, сообщил РИА Новости помощник координатора программы геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
"Некоторые из них (афтершоков – ред.), вероятно, окажутся достаточно сильными, чтобы вызвать мощные колебания почвы и дополнительный ущерб", — написал Барнхарт в ответе на запрос РИА Новости.
Десятки погибших: последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Десятки погибших: последствия землетрясения в Венесуэле
Вчера, 11:44
 
В миреВенесуэлаЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала