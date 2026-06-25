Бабушкина принимает участие в событиях Форума регионов Белоруссии и России

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 25 и 26 июня работает в Минске и Минской области, где принимает участие в мероприятиях XIII Форума регионов Белоруссии и России, сообщает пресс-служба регпарламента.

Темой форума в этом году заявлено "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России".

Первый день мероприятия посвящен секционной работе. Бабушкина вместе с главами регионов, представителями парламентского корпуса и органов местного самоуправления обеих стран приняла участие в заседании секции, посвященной межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии. Заседание состоялось на площадке флагманского предприятия белорусского машиностроения "Белджи", где реализуются импортозамещающие проекты по выпуску отечественных автомобилей.

"Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь и во всех направлениях, в том числе в агропромышленном комплексе, горнодобывающей промышленности, науке, культуре, туризме. В прошлом году в составе делегации под руководством губернатора Свердловской области Дениса Паслера я участвовала в работе первого "Иннопрома", который проводился в Беларуси. Для того, чтобы, с одной стороны, поддержать проведение этого масштабного мероприятия, а с другой – еще раз поблагодарить республику за участие в нашей выставке "Иннопром", где Беларусь ежегодно представляет свою масштабную экспозицию", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

Она отметила, что уральские и белорусские компании эффективно взаимодействуют по многим направлениям.

"Например, "БелАЗы" работают на наших горнодобывающих объектах, широкий спектр товаров белорусского производства, в том числе продукты питания и одежда, представлен на наших торговых площадях. Надеемся, что и дальше с большим уважением мы продолжим эффективное сотрудничество", – подчеркнула Бабушкина.