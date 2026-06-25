В Запорожской области дрон атаковал автомобиль доставки продуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Каменско-Днепровском округе Запорожской области фиксируется высокая активность дронов.

В результате удара вражеского БПЛА загорелся частный дом, повреждены магазин и транспортное средство, пострадавших нет.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Высокая активность дронов фиксируется в Каменско-Днепровском округе Запорожской области, в результате удара вражеского БПЛА загорелся частный дом, повреждены магазин и транспортное средство, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Высокая дроновая активность фиксируется в Каменско-Днепровском муниципальном округе. БПЛА противника ударил по частному домовладению, произошло возгорание жилого дома. Благо, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале

Также зафиксирована атака БПЛА по автомобилю доставки продуктов в Каменке-Днепровской, сообщил губернатор.