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В Запорожской области дрон атаковал автомобиль доставки продуктов - РИА Новости, 25.06.2026
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17:11 25.06.2026 (обновлено: 17:32 25.06.2026)
В Запорожской области дрон атаковал автомобиль доставки продуктов

Балицкий: дрон атаковал машину доставки продуктов в Каменке-Днепровской

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиФрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
Фрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Фрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каменско-Днепровском округе Запорожской области фиксируется высокая активность дронов.
  • В результате удара вражеского БПЛА загорелся частный дом, повреждены магазин и транспортное средство, пострадавших нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Высокая активность дронов фиксируется в Каменско-Днепровском округе Запорожской области, в результате удара вражеского БПЛА загорелся частный дом, повреждены магазин и транспортное средство, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Высокая дроновая активность фиксируется в Каменско-Днепровском муниципальном округе. БПЛА противника ударил по частному домовладению, произошло возгорание жилого дома. Благо, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Также зафиксирована атака БПЛА по автомобилю доставки продуктов в Каменке-Днепровской, сообщил губернатор.
"В результате повреждён магазин и транспортное средство. Водитель не пострадал", - добавил он.
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