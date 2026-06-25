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Суд в Армении перевел под домашний арест сторонника Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2026
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16:28 25.06.2026
Суд в Армении перевел под домашний арест сторонника Карапетяна

Суд в Армении перевел под домашний арест сторонника Карапетяна Артура Аванесяна

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Армении изменил меру пресечения Артуру Аванесяну на домашний арест и подписку о невыезде.
  • Адвокат Аванесяна считает предъявленные обвинения необоснованными и говорит о политическом преследовании.
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Суд в Армении перевел под домашний арест соратника лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, бывшего военного разведчика Артура Аванесяна, который в конце апреля был заключен под стражу на два месяца, говорится в решении судьи Саргиса Дадояна.
"Меру пресечения Артуру Аванесяну поменять на домашний арест и подписку о невыезде ", - заявил Дадоян в ходе судебного процесса.
Ранее адвокат Аванесяна Арам Вардеванян сообщил журналистам, что предъявленные бывшему разведчику обвинения не обоснованны и речь идет об очередном политическом преследовании.
Аванесян во время карабахского конфликта был военным разведчиком, командовал отрядом специального назначения.
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