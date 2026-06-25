Суд в Армении перевел под домашний арест сторонника Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Армении изменил меру пресечения Артуру Аванесяну на домашний арест и подписку о невыезде.

Адвокат Аванесяна считает предъявленные обвинения необоснованными и говорит о политическом преследовании.

ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Суд в Армении перевел под домашний арест соратника лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, бывшего военного разведчика Артура Аванесяна, который в конце апреля был заключен под стражу на два месяца, говорится в решении судьи Саргиса Дадояна.

"Меру пресечения Артуру Аванесяну поменять на домашний арест и подписку о невыезде ", - заявил Дадоян в ходе судебного процесса.

Ранее адвокат Аванесяна Арам Вардеванян сообщил журналистам, что предъявленные бывшему разведчику обвинения не обоснованны и речь идет об очередном политическом преследовании.