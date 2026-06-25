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На пост спикера парламента Армении претендуют Симонян, Рубинян и Конджорян - РИА Новости, 25.06.2026
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12:14 25.06.2026 (обновлено: 12:16 25.06.2026)
На пост спикера парламента Армении претендуют Симонян, Рубинян и Конджорян

Партия Пашиняна определится в четверг с кандидатом на пост спикера парламента

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая в Армении партия "Гражданский договор" определит кандидата на пост спикера нового парламента в четверг путем тайного голосования.
  • По сообщениям СМИ, на пост спикера претендуют Ален Симонян, Рубен Рубинян и Айк Конджорян.
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" определится с кандидатом на пост спикера нового парламента в четверг, сообщил премьер страны Никол Пашинян.
"Сегодня состоится заседание партии "Гражданский договор", на котором путем тайного голосования будет выбран один из выдвинутых кандидатов на пост председателя Национального собрания", - заявил Пашинян журналистам.
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Ранее СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что на пост спикера претендуют действующий глава парламента Ален Симонян, вице-спикер Рубен Рубинян и глава фракции партии "Гражданский договор" Айк Конджорян.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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