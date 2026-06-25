На пост спикера парламента Армении претендуют Симонян, Рубинян и Конджорян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая в Армении партия "Гражданский договор" определит кандидата на пост спикера нового парламента в четверг путем тайного голосования.
- По сообщениям СМИ, на пост спикера претендуют Ален Симонян, Рубен Рубинян и Айк Конджорян.
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" определится с кандидатом на пост спикера нового парламента в четверг, сообщил премьер страны Никол Пашинян.
"Сегодня состоится заседание партии "Гражданский договор", на котором путем тайного голосования будет выбран один из выдвинутых кандидатов на пост председателя Национального собрания", - заявил Пашинян журналистам.
Ранее СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что на пост спикера претендуют действующий глава парламента Ален Симонян, вице-спикер Рубен Рубинян и глава фракции партии "Гражданский договор" Айк Конджорян.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.