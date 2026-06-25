На пост спикера парламента Армении претендуют Симонян, Рубинян и Конджорян

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" определится с кандидатом на пост спикера нового парламента в четверг, сообщил премьер страны Никол Пашинян.

Ранее СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что на пост спикера претендуют действующий глава парламента Ален Симонян, вице-спикер Рубен Рубинян и глава фракции партии "Гражданский договор" Айк Конджорян.