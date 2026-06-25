В Армении предложили поправки для об оседлости участия в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Алхас Казарян и Арусяк Манавазян разработали проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий ценз оседлости для голосования.

Согласно предложенным поправкам, право голосовать на парламентских выборах и референдумах будут иметь граждане страны, находившиеся в Армении в течение 183 и более дней из 365 по состоянию на 48-й день, предшествующий дню голосования.

Правительство Армении предложило рассмотреть возможность расширения временного интервала до двух лет с необходимым периодом фактического нахождения в республике в течение этого интервала как минимум 366 дней.

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Алхас Казарян и Арусяк Манавазян разработали проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике, сообщает пресс-служба кабмина страны.

Законопроект был направлен в правительство для одобрения и дальнейшего рассмотрения и принятия в парламенте.

Депутаты предлагают закрепить в Избирательном кодексе положение, согласно которому право голосовать на парламентских выборах и референдумах имеют граждане страны, находившиеся в Армении в течение 183 и более дней из 365 по состоянию на 48-й день, предшествующий дню голосования (референдума), а в случае внеочередных выборов в парламент и повторного голосования на референдуме – на 28-й день.

Исключение должны составить граждане, отсутствие которых в стране обусловлено государственной службой или учебой.