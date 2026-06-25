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В Армении предложили поправки для об оседлости участия в выборах - РИА Новости, 25.06.2026
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12:02 25.06.2026 (обновлено: 12:28 25.06.2026)
В Армении предложили поправки для об оседлости участия в выборах

Правящая партия в Армении предложила поправки об оседлости для участия в выборах

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Алхас Казарян и Арусяк Манавазян разработали проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий ценз оседлости для голосования.
  • Согласно предложенным поправкам, право голосовать на парламентских выборах и референдумах будут иметь граждане страны, находившиеся в Армении в течение 183 и более дней из 365 по состоянию на 48-й день, предшествующий дню голосования.
  • Правительство Армении предложило рассмотреть возможность расширения временного интервала до двух лет с необходимым периодом фактического нахождения в республике в течение этого интервала как минимум 366 дней.
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Алхас Казарян и Арусяк Манавазян разработали проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий ценз оседлости для голосования на выборах и референдумах в республике, сообщает пресс-служба кабмина страны.
Законопроект был направлен в правительство для одобрения и дальнейшего рассмотрения и принятия в парламенте.
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Депутаты предлагают закрепить в Избирательном кодексе положение, согласно которому право голосовать на парламентских выборах и референдумах имеют граждане страны, находившиеся в Армении в течение 183 и более дней из 365 по состоянию на 48-й день, предшествующий дню голосования (референдума), а в случае внеочередных выборов в парламент и повторного голосования на референдуме – на 28-й день.
Исключение должны составить граждане, отсутствие которых в стране обусловлено государственной службой или учебой.
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