Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил постпред России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил РИА Новости постпред России при объединении Виктор Васильев.

"(Армении следует. — Прим. ред.) принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий", — подчеркнул собеседник агентства.

Васильев добавил, что республика должна сообщить об этом России.

Ранее Ереван заморозил участие в организации. Прошлым летом премьер Никол Пашинян говорил, что считает более вероятным выход страны из нее, чем возвращение к совместным действиям.