Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил постпред России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения должна принять решение по участию в ОДКБ, заявил постпред России при организации Виктор Васильев.
- Москва ждет, когда Ереван сообщит об этом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил РИА Новости постпред России при объединении Виктор Васильев.
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"(Армении следует. — Прим. ред.) принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий", — подчеркнул собеседник агентства.
Васильев добавил, что республика должна сообщить об этом России.
Ранее Ереван заморозил участие в организации. Прошлым летом премьер Никол Пашинян говорил, что считает более вероятным выход страны из нее, чем возвращение к совместным действиям.
Замминистра иностранных дел Михаил Галузин подчеркивал, что власти республики подтолкнул к такому решению Запад. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Ереван в беде", не соответствуют действительности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что возобновление Арменией работы в ОДКБ отвечало бы ее интересам.
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