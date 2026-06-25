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Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил постпред России - РИА Новости, 25.06.2026
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08:45 25.06.2026 (обновлено: 09:42 25.06.2026)
Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил постпред России

Васильев: РФ ждет от Армении решения по участию в ОДКБ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения должна принять решение по участию в ОДКБ, заявил постпред России при организации Виктор Васильев.
  • Москва ждет, когда Ереван сообщит об этом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ, заявил РИА Новости постпред России при объединении Виктор Васильев.
«

"(Армении следует. — Прим. ред.) принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий", — подчеркнул собеседник агентства.

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Васильев добавил, что республика должна сообщить об этом России.
Ранее Ереван заморозил участие в организации. Прошлым летом премьер Никол Пашинян говорил, что считает более вероятным выход страны из нее, чем возвращение к совместным действиям.
Замминистра иностранных дел Михаил Галузин подчеркивал, что власти республики подтолкнул к такому решению Запад. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Ереван в беде", не соответствуют действительности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что возобновление Арменией работы в ОДКБ отвечало бы ее интересам.
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