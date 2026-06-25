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Ски-альпинизм утвердили в качестве олимпийского вида спорта - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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13:19 25.06.2026 (обновлено: 13:46 25.06.2026)
Ски-альпинизм утвердили в качестве олимпийского вида спорта

Ски-альпинизм утвержден в качестве дополнительного вида спорта на зимних ОИ-2030

© Фото : Олимпийский комитет России20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира
20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Олимпийский комитет России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сессия Международного олимпийского комитета утвердила ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года.
  • На Олимпиаде 2030 года планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года, сообщает пресс-служба МОК в соцсети X.
Решение было принято на 146-й сессии МОК, которая проходит в Лозанне. Ранее данный вид спорта официально не был включен в программу Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
Отмечается, что на Олимпиаде 2030 года планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта был включен в программу Игр 2026 года в Италии. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал на Играх серебро в спринте и стал единственным российским призером Олимпиады.
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СпортЛозаннаИталияНикита ФилипповМеждународный олимпийский комитет (МОК)Ски-альпинизм
 
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