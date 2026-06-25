Ски-альпинизм утвердили в качестве олимпийского вида спорта

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Краткий пересказ от РИА ИИ Сессия Международного олимпийского комитета утвердила ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года.

На Олимпиаде 2030 года планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года, сообщает пресс-служба МОК в соцсети X.

Решение было принято на 146-й сессии МОК, которая проходит в Лозанне. Ранее данный вид спорта официально не был включен в программу Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.

Отмечается, что на Олимпиаде 2030 года планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.