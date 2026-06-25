Ски-альпинизм утвердили в качестве олимпийского вида спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сессия Международного олимпийского комитета утвердила ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года.
- На Олимпиаде 2030 года планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года, сообщает пресс-служба МОК в соцсети X.
Решение было принято на 146-й сессии МОК, которая проходит в Лозанне. Ранее данный вид спорта официально не был включен в программу Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
Отмечается, что на Олимпиаде 2030 года планируется провести пять соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах.
Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта был включен в программу Игр 2026 года в Италии. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал на Играх серебро в спринте и стал единственным российским призером Олимпиады.