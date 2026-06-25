В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- В аэропорту Самары также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
"Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщает ведомство.