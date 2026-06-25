Российского тренера уволили в Белоруссии за прогулы

Ранее Telegram-канал правовой компании "Алетейя", представляющей интересы специалиста, сообщил, что "МЛ Витебск" 16 июня незаконно отстранил Адиева от исполнения обязанностей, а 19 июня назначил на пост главного тренера его бывшего помощника Филиппа Соколинского. Отмечалось, что клуб этими действиями склоняет Адиева к расторжению контракта. 22 июня "Алетейя" сообщила, что тренер расторг контракт из-за оскорбительных действий клуба в его отношении. Представители Адиева готовят жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА).