Российского тренера уволили в Белоруссии за прогулы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Магомед Адиев был уволен с поста главного тренера футбольного клуба «МЛ Витебск» за прогул без уважительных причин.
- Под руководством Магомеда Адиева «МЛ Витебск» провел семь матчей, одержав четыре победы, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.
- Представители Магомеда Адиева готовят жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с действиями клуба.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Действующий победитель чемпионата Белоруссии "МЛ Витебск" уволил российского тренера Магомеда Адиева по причине прогулов без уважительных причин, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Адиев возглавил клуб 28 апреля. Под его руководством "МЛ Витебск" провел семь матчей, в которых одержал четыре победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.
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"Экс-главный тренер футбольного клуба "МЛ Витебск" Магомед Адиев уволен за прогул без уважительных причин", - подчеркивается в заявлении.
Ранее Telegram-канал правовой компании "Алетейя", представляющей интересы специалиста, сообщил, что "МЛ Витебск" 16 июня незаконно отстранил Адиева от исполнения обязанностей, а 19 июня назначил на пост главного тренера его бывшего помощника Филиппа Соколинского. Отмечалось, что клуб этими действиями склоняет Адиева к расторжению контракта. 22 июня "Алетейя" сообщила, что тренер расторг контракт из-за оскорбительных действий клуба в его отношении. Представители Адиева готовят жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА).
Адиеву 48 лет. В апреле он покинул пост главного тренера самарских "Крыльев Советов". Специалист также работал в подмосковных "Химках", грозненском "Ахмате", сборной Казахстана, карагандинском "Шахтере", "Чайке" из Песчанокопского и махачкалинском "Анжи". "МЛ Витебск" в текущем сезоне после 12 туров занимает вторую строчку в таблице с 25 очками.
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