Журова: Ковентри понимает, что на Олимпиаде должны выступать сильнейшие

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"Это является серьезным положительным шагом, потому что Ковентри хочет придерживаться первоначальной Олимпийской хартии и той идеологии, которую в нее вкладывал Пьер де Кубертен. Если ее соблюдать, то, конечно, сильнейшие спортсмены в мире должны быть на Олимпиаде. Иначе она не имеет смысла и происходит деградация олимпийского движения. Так должно быть несмотря на то, что происходит в странах, откуда атлеты", - сказала Журова.