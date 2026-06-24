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Журова: Ковентри понимает, что на Олимпиаде должны выступать сильнейшие - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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20:34 24.06.2026
Журова: Ковентри понимает, что на Олимпиаде должны выступать сильнейшие

Журова: глава МОК Ковентри понимает, что на Олимпиады должны попадать сильнейшие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсти Ковентри, президент МОК, выступает за участие сильнейших спортсменов в Олимпийских играх.
  • Сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию о соблюдении политической нейтральности.
  • Светлана Журова считает, что сохранение национальной принадлежности спортсменов поможет избежать бойкотов и сохранить Олимпиаду как соревнование лучших атлетов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри понимает, что в Олимпийских играх должны принимать участие сильнейшие спортсмены, заявила РИА Новости двукратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
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"Это является серьезным положительным шагом, потому что Ковентри хочет придерживаться первоначальной Олимпийской хартии и той идеологии, которую в нее вкладывал Пьер де Кубертен. Если ее соблюдать, то, конечно, сильнейшие спортсмены в мире должны быть на Олимпиаде. Иначе она не имеет смысла и происходит деградация олимпийского движения. Так должно быть несмотря на то, что происходит в странах, откуда атлеты", - сказала Журова.
"Думаю, Ковентри пойдет дальше и захочет сохранить национальную принадлежность спортсменов. Если сохранить это правило, то никто не будет бунтовать и бойкотировать. Тогда Олимпиада останется соревнованием лучших из лучших", - добавила она.
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Светлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Кирсти КовентриОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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