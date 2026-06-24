Журналист телеканала Al Arabiya погиб при взрыве машины в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист телеканала Al Arabiya Мохаммед Айда погиб при взрыве машины в Йемене.
- Взрыв произошел в йеменском городе Эль-Мукалла.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Журналист телеканала Al Arabiya Мохаммед Айда погиб при взрыве машины в Йемене, сообщил телеканал Al Arabiya.
"Корреспондент Al Arabiya Мохаммед Айда погиб, когда взрывное устройство взорвалось в его машине в йеменском городе Эль-Мукалла", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
Источник в местных органах власти провинции Хадрамаут сообщил РИА Новости, что взрывное устройство сработало, когда журналист ехал по улице.
"Взрывное устройство, заложенное в автомобиль Мохаммеда Айды, корреспондента саудовских телеканалов Al Arabiya и Al Hadath, сработало, когда он ехал по главной улице Ас-Ситтин в административном центре провинции Хадрамаут на востоке Йемена Эль-Мукалла, в результате чего журналист погиб на месте", - сказал он.