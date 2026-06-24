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Иранского журналиста внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 24.06.2026
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18:32 24.06.2026
Иранского журналиста внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"

Иранского журналиста и стримера внесли в базу сайта "Миротворец"

© The Hassan Mafi ShowИранский журналист и стример Хасан Мафи
Иранский журналист и стример Хасан Мафи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© The Hassan Mafi Show
Иранский журналист и стример Хасан Мафи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский журналист и стример Хасан Мафи был внесен в базу данных сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения стали поддержка им специальной военной операции и критика Украины и западных стран.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иранский журналист и стример Хасан Мафи был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Мафи были опубликованы на сайте в среду. "Миротворец" обвиняет его в поддержке РФ, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он открыто поддерживает проведение специальной военной операции, называет Украину нацистским государством и неоднократно призывал западные страны к ответу после удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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