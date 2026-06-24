Журналиста "Матч ТВ" внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский спортивный журналист телеканала "Матч-ТВ" Максим Васильчук был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные журналиста были опубликованы на сайте во вторник поздно вечером. "Миротворец" обвиняет его в поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Васильчук являлся модератором сессии "Россия – центр подготовки чемпионов: инфраструктура, технологии" на ПМЭФ-2026. В ней принял участие директор учебно-тренировочного центра сборных команд РФ "Крымский" (Алушта) Сергей Донич, который также внесен в базу сайта.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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27 декабря 2025, 00:39