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Владелец сбежавшего в Техасе жирафа предложил награду за информацию о нем - РИА Новости, 24.06.2026
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04:47 24.06.2026 (обновлено: 04:48 24.06.2026)
Владелец сбежавшего в Техасе жирафа предложил награду за информацию о нем

Владелец сбежавшего в Техасе жирафа предложил пять тысяч долларов за информацию

© AP Photo / Khaled KazzihaЖираф
Жираф - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Khaled Kazziha
Жираф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самка жирафа по кличке Грейси пропала с ранчо к северо-западу от Сан-Антонио.
  • Владелец Грейси предлагает вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за информацию, которая поможет ее поймать и вернуть.
  • Последний раз жирафа видели на склоне холма, откуда она могла покинуть ранчо.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Владелец сбежавшего в Техасе жирафа предлагает вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за информацию, которая поможет найти животное, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
Полторы недели назад самка жирафа по кличке Грейси пропала с ранчо к северо-западу от Сан-Антонио.
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"Владелец Грейси предлагает вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за информацию, которая поможет ее поймать и вернуть в целости и сохранности", – передает телеканал.
По словам управляющего ранчо, где Грейси жила с мая, последний раз ее видели на склоне холма, куда другие животные обычно не заходили. Предполагается, что самка жирафа нашла дорогу к неогороженной территории и покинула ранчо.
Грейси около 3-4 лет. В качестве примет телеканал приводит следующее описание: "У нее шея размером со взрослого человека, такие же длинные ноги и незабываемый окрас".
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