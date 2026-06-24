Биолог рассказала, сколько яиц можно съесть без последствий для здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ Людям с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется ограничить потребление яичных желтков.

Большинство взрослых могут безопасно съедать одно-два вареных яйца в день, для спортсменов и активных людей норма может быть выше — до четырех яиц, пожилым рекомендуется ограничиваться одним яйцом в день.

Желток можно вводить в прикорм детям с семи месяцев, начиная с четверти и постепенно увеличивая до целого, белок дают позже — около года.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Людям с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется ограничить потребление яичных желтков, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

"Для людей с повышенным уровнем холестерина в крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть рекомендовано ограничить потребление яичных желтков, так как они содержат холестерин, хотя пищевой холестерин оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее", - сказала Лялина "Ленте.ру"

По словам эксперта, большинство взрослых могут безопасно съедать одно-два вареных яйца в день. Для спортсменов и активных людей эта норма может быть выше - до четырех яиц, отметила она. Пожилым Лялина рекомендует ограничиваться одним яйцом в день.

Она также рассказала о правилах употребления яиц для детей. Желток можно вводить в прикорм с семи месяцев, начиная с четверти, постепенно увеличивая до целого, пояснила биолог. Белок дают позже - около года, так как он чаще вызывает аллергию, добавила она. Аллергия на яйца, по словам Лялиной, - одна из самых распространенных, особенно среди детей.