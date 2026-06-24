Аномальная жара в Великобритании побила 50-летний рекорд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура воздуха на юге Англии в среду достигла 35,8 градуса по Цельсию.
- Этот показатель побил рекорд июня 1976 года и стал самым теплым в июне за всю историю наблюдений в Великобритании.
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Температура воздуха на юге Англии в среду достигла 35,8 градуса по Цельсию, побив рекорд июня 1976 года, сообщает британское метеорологическое бюро.
"Предварительно, сегодняшний день стал самым теплым в июне за всю историю наблюдений в Великобритании. В Уиггонхолте, Западный Суссекс, было зафиксировано 35,8 градуса", - сообщило бюро в соцсети X.
Предыдущий рекорд в 35,6 градуса был зафиксирован в Саутгемптоне в июне 1976 года и на Кэмден-сквер в Лондоне в июне 1957 года.
В понедельник британское метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе из-за аномальной жары. Ожидается, что в среду и четверг температура может подняться до 39 градусов по Цельсию. С тех пор прогноз был скорректирован в более умеренную сторону.
Британское метеорологическое бюро в сентябре 2025 года объявило, что предыдущее лето в Великобритании стало самым жарким за всю историю.