Аномальная жара в Великобритании побила 50-летний рекорд

Краткий пересказ от РИА ИИ Температура воздуха на юге Англии в среду достигла 35,8 градуса по Цельсию.

Этот показатель побил рекорд июня 1976 года и стал самым теплым в июне за всю историю наблюдений в Великобритании.

ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Температура воздуха на юге Англии в среду достигла 35,8 градуса по Цельсию, побив рекорд июня 1976 года, сообщает британское метеорологическое бюро.

Предыдущий рекорд в 35,6 градуса был зафиксирован в Саутгемптоне в июне 1976 года и на Кэмден-сквер в Лондоне в июне 1957 года.

В понедельник британское метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе из-за аномальной жары. Ожидается, что в среду и четверг температура может подняться до 39 градусов по Цельсию. С тех пор прогноз был скорректирован в более умеренную сторону.