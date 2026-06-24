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Аномальная жара в Великобритании побила 50-летний рекорд - РИА Новости, 24.06.2026
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19:15 24.06.2026 (обновлено: 19:19 24.06.2026)
Аномальная жара в Великобритании побила 50-летний рекорд

На юге Англии температура воздуха побила рекорд 1976 года

© AP Photo / Kin CheungЖара в Лондоне
Жара в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Жара в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха на юге Англии в среду достигла 35,8 градуса по Цельсию.
  • Этот показатель побил рекорд июня 1976 года и стал самым теплым в июне за всю историю наблюдений в Великобритании.
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Температура воздуха на юге Англии в среду достигла 35,8 градуса по Цельсию, побив рекорд июня 1976 года, сообщает британское метеорологическое бюро.
"Предварительно, сегодняшний день стал самым теплым в июне за всю историю наблюдений в Великобритании. В Уиггонхолте, Западный Суссекс, было зафиксировано 35,8 градуса", - сообщило бюро в соцсети X.
Предыдущий рекорд в 35,6 градуса был зафиксирован в Саутгемптоне в июне 1976 года и на Кэмден-сквер в Лондоне в июне 1957 года.
В понедельник британское метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе из-за аномальной жары. Ожидается, что в среду и четверг температура может подняться до 39 градусов по Цельсию. С тех пор прогноз был скорректирован в более умеренную сторону.
Британское метеорологическое бюро в сентябре 2025 года объявило, что предыдущее лето в Великобритании стало самым жарким за всю историю.
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