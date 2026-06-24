"Публично унизили". Наглая выходка Зеленского вызвала скандал в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский отказался от участия в конференции в Гданьске, что, по мнению политика Марчина Пшидача, выставляет премьер-министра Польши Туска на посмешище.

В Гданьске 25–26 июня пройдет крупная международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026, которую совместно организуют власти Польши и Украины.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от визита в Гданьск на конференцию по Украине унизил премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил глава президентского Бюро международной политики страны Марчин Пшидач.

"Украинский лидер несмотря на то, что гости уже были приглашены, отказывается от участия в конференции и тем самым выставляет премьер-министра Туска на посмешище. Я не испытываю никакого удовлетворения, когда премьер-министра моей страны публично унижают. Что касается нынешнего премьер-министра, это, к сожалению, происходит уже не первый раз", — написал он в соцсети X.

Политик отметил, что приглашения на конференцию в Гданьск уже были подписаны Туском и главой киевского режима, они должны были выступать вместе и принимать гостей.

В Гданьске 25-26 июня пройдет крупная международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют власти Варшавы и Киева. Экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий ранее сообщил, что Зеленский отказался от визита на нее из-за ссоры с президентом республики Каролем Навроцким.

В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.