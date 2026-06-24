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"Реки крови". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 24.06.2026
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18:22 24.06.2026 (обновлено: 19:47 24.06.2026)
"Реки крови". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине

Мендель раскритиковала политику Зеленского по нормализации конфликта с Россией

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель выразила мнение, что Зеленский извлекает политическую и финансовую выгоду из конфликта с Россией.
  • Она считает, что Украина заплатила высокую цену за текущий курс, включая гибель тысяч солдат и разрушение экономики.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского заключается в попытках нормализовать продолжение конфликта с Россией, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Зеленский сделал этот конфликт нормой. Он извлекает из него политическую и финансовую выгоду, удерживаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал — это разложение самой человечности", — написала она в соцсети X.
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По мнению Мендель, Украина заплатила очень высокую цену за такой курс: тысячи солдат погибли на фронте, экономика разрушена, страна погрузилась в глубочайший демографический и гуманитарный кризис, а коррупция достигла невообразимых масштабов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
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