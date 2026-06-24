Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель выразила мнение, что Зеленский извлекает политическую и финансовую выгоду из конфликта с Россией.
- Она считает, что Украина заплатила высокую цену за текущий курс, включая гибель тысяч солдат и разрушение экономики.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского заключается в попытках нормализовать продолжение конфликта с Россией, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Зеленский сделал этот конфликт нормой. Он извлекает из него политическую и финансовую выгоду, удерживаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал — это разложение самой человечности", — написала она в соцсети X.
По мнению Мендель, Украина заплатила очень высокую цену за такой курс: тысячи солдат погибли на фронте, экономика разрушена, страна погрузилась в глубочайший демографический и гуманитарный кризис, а коррупция достигла невообразимых масштабов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".