Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

"Реки крови". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель выразила мнение, что Зеленский извлекает политическую и финансовую выгоду из конфликта с Россией.

Она считает, что Украина заплатила высокую цену за текущий курс, включая гибель тысяч солдат и разрушение экономики.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского заключается в попытках нормализовать продолжение конфликта с Россией, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Зеленский сделал этот конфликт нормой. Он извлекает из него политическую и финансовую выгоду, удерживаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал — это разложение самой человечности", — написала она в соцсети X.

По мнению Мендель , Украина заплатила очень высокую цену за такой курс: тысячи солдат погибли на фронте, экономика разрушена, страна погрузилась в глубочайший демографический и гуманитарный кризис, а коррупция достигла невообразимых масштабов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.