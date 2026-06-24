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Зеленский лишился политического иммунитета, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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16:58 24.06.2026 (обновлено: 18:16 24.06.2026)
Зеленский лишился политического иммунитета, заявил Медведев

Медведев: узурпировав власть, Зеленский лишился какого-либо иммунитета

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что кресло президента Украины узурпировал человек, чьи полномочия давно истекли.
  • Медведев подчеркнул, что этот факт лишает Зеленского каких-либо иммунитетов согласно нормам международного права.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Кресло президента на Украине узурпировал тот, чьи полномочия давно истекли, это лишает его какого либо иммунитета, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Кресло президента (Украины. — Прим. ред.) узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли, и в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов. Но у Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица", — сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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