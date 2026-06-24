"Пушечное мясо". В Киеве ужаснулись планами Зеленского в отношении Польши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марта Гавришко высказала предположение, что Владимир Зеленский может намеренно обострять отношения с Польшей, чтобы добиться депортации украинских беженцев.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может специально обостряет отношения с Польшей, чтобы добиться депортации украинских беженцев, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
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"Иногда я задаюсь вопросом, не провоцирует ли Зеленский поляков намеренно в надежде, что они отправят украинцев обратно домой. Мужчины — "пушечное мясо". Женщины — дешевая рабочая сила. Дорогие поляки, не позволяйте этому окровавленному клоуну разрушить будущее более миллиона человек, бежавших из этой так называемой "страны четырех свобод", — написала она.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
Также от этой награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.