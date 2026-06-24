«

"Иногда я задаюсь вопросом, не провоцирует ли Зеленский поляков намеренно в надежде, что они отправят украинцев обратно домой. Мужчины — "пушечное мясо". Женщины — дешевая рабочая сила. Дорогие поляки, не позволяйте этому окровавленному клоуну разрушить будущее более миллиона человек, бежавших из этой так называемой "страны четырех свобод", — написала она.