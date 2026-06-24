На Западе возмутились дерзкому требованию Зеленского к Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Responsible Statecraft считает, что Дональду Трампу не следует выдавать Украине лицензию на производство ракет Patriot на ее территории.
- Владимир Зеленский на саммите "Семерки" во французском Эвиане попросил о выдаче лицензии на производство противоракетных комплексов Patriot на территории Украины.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует выдавать Украине лицензию на производство ракет Patriot на ее территории, пишет Responsible Statecraft.
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"Молчаливое согласие на просьбу Зеленского о выдаче лицензии <…> едва ли можно будет считать разумным и эффективным решением. Этот шаг существенно не уменьшит дефицит средств ПВО Украины, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, поскольку конкурентам будет проще получить доступ к военной тайне. Поэтому администрации Трампа следует отклонить этот запрос", — говорится в публикации.
На прошлой неделе глава киевского режима прибыл на саммит “Семерки” во французском Эвиане, чтобы озвучить перечень военных и экономических запросов. Одним из первых пунктов его списка было новое требование: лицензия на производство противоракетных комплексов Patriot на территории Украины.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
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