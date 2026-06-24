На Западе возмутились дерзкому требованию Зеленского к Трампу

«

"Молчаливое согласие на просьбу Зеленского о выдаче лицензии <…> едва ли можно будет считать разумным и эффективным решением. Этот шаг существенно не уменьшит дефицит средств ПВО Украины, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, поскольку конкурентам будет проще получить доступ к военной тайне. Поэтому администрации Трампа следует отклонить этот запрос", — говорится в публикации.